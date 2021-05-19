Анкара, , 23:15 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что совершит 20 июля визит в самопровозглашённую Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК) и выступит там с неким посланием для всего мира.

Об этом турецкий президент сообщил 19 мая в Анкаре на встрече с молодежью.

«Я надеюсь, что во время визита в ТРСК 20 июля выступлю с необходимым посланием по Северному Кипру. Оно будет касаться не только острова, но и всего мира», — заявил Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, остров Кипр на сегодняшний день фактически разделен на греческую и турецкую части после вооруженного вторжения Турции в 1974 году.

Оккупированы турецкими войсками 37% территории острова, которая в 1983 году была провозглашена Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК), признанную только Турцией.

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