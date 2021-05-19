Хельсинки, , 23:10 — REGNUM Разработчики Returnal выпустили обновление, которое исправило многие ошибки игры, являвшиеся причинами сброса игрового прогресса. Примечания к патчу студия Housemarque опубликовала 19 мая на своём сайте.

Обновление 1.3.7, в частности, решило проблемы с монстрами Deceased Scouts, которые сильно раздражали геймеров. Авторы Returnal также сообщили, что они внесли в игру множественные исправления, повышающие её стабильность и устраняющие различные сбои и «зависания».

Напомним, релиз Returnal состоялся 30 апреля 2021 года. Игра представляет собой смесь таких жанров, как roguelike, шутер от третьего лица и психологический хоррор.

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