Иерусалим, , 07:52 — REGNUM Премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху отказался выполнять просьбу президента США Джо Байдена о «значительной деэскалации на пути к прекращению огня», сообщает 19 мая Fox News.

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Ранее Байден четвертый раз за неделю обсудил с Нетаньяху палестино-израильский конфликт и сообщил, что США ожидают от Израиля «значительной деэскалации».

Тем не менее после того, как через несколько часов Нетаньяху посетил военный штаб, он заявил, что «высоко ценит поддержку американского президента», но сказал, что Израиль «намерен продолжать операции до тех пор, пока на достигнет целей».

ИА REGNUM напоминает, Соединённые Штаты продолжают отрицать необходимость принятия резолюции Совбеза ООН по деэскалации палестино-израильского конфликта.

Свою позицию США объясняют тем, что в данном вопросе лучшей тактикой является «тихая дипломатия», сообщила пресс-секретарь Белого дом аДжен Псаки17 мая во время брифинга.