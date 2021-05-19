19 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции. По его словам, такая мера связана с защитой государственных интересов. Между тем пользователи Сети бурно отреагировали на новость: одни увидели в инициативе ущемление собственных прав, другие же согласились с высокопоставленным чиновником, посчитав, что только кнут поможет уберечь здоровья большей части населения.

Кирилл Зотов, , 23:42 — REGNUM



Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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В России может быть введена обязательная вакцинация. Такое мнение на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума 19 мая высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Лидер «Единой России» признал, что граждане добровольно решают, прививаться или нет, но в некоторых случаях в интересах страны власти вправе ввести обязательную вакцинацию.

«Иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. И вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», — указал экс-президент Дмитрий Медведев.

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Таким образом Медведев вступил в противоречие с главой государства Владимиром Путиным, который неоднократно заявлял, что вакцинация — дело добровольное.

Владимир Путин «Это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно, я уже говорил на этот счет неоднократно».

Согласно действующему законодательству, любой гражданин России вправе написать добровольный отказ от получения вакцины от COVID-19. Однако отсутствие прививок в ряде случаев может повлечь некоторые ограничения. В частности, в период эпидемии руководство может отправить сотрудника на удаленку, если его присутствие на рабочем месте несет высокий риск заражения.

Принуждение к миру Цитата из х∕ф «Окраина». Реж. Петр Луцик. 1998. Россия

Многие пользователи крайне негативно восприняли инициативу Дмитрия Медведева. Так, пользовательница Ирина пишет: «Пора власть вакцинировать — мозги совсем поплыли. Если вообще были».

«Когда нас оставят в покое. Ждем окончания эпидемии», — комментирует Елена.

Россияне полагают, что инициатива, озвученная Дмитрием Медведевым, отнюдь не фантастика: «Вот это та красная черта, перейдя которую, по сути, правительство объявит войну против населения, сказочки про добровольность вакцинации заканчиваются, власть начинает проявлять свой оскал».

Некоторые уверены: идея станет катализатором множества конфликтов в обществе. Так, пользователь Сети под ником Osmiuser пишет: «Вот для чего им нужна половина вакцинированных. Чтобы создать перевес уколотых и заставить отказников уколоться через большинство. Разделяй и властвуй. Гражданская война между уколотыми и неуколотыми».

Вакцинация сотрудников Минздрава Коми. minzdrav.rkomi.ru

Другой комментатор считает, что налицо зондаж общественного мнения со стороны власти:«Пошли вбросы в попытке прощупать общественное мнение. А между тем, несмотря на угарную рекламу лучшей в мире вакцины, результаты провальные».

Еще один пользователь напоминает Дмитрию Медведеву: «Позволю себе напомнить уважаемому Дмитрию Анатольевичу, что доктрина добровольного информированного согласия, которая действует на территории РФ, была выработана по результатам Нюрнбергского процесса 1946 года по делу медицинских преступлений в ходе Второй мировой войны».

Впрочем, у противников принудительной вакцинации есть и оппоненты. Пользователь Андрей считает заявление Дмитрия Медведева вполне разумным: «Если не создать коллективного иммунитета, то эпидемию мы никогда не победим. Пока получается именно так: один привился, другой не хочет, третий думает. Но так вакцинация никогда не будет работать — необходимо, чтобы в обществе привитых было более 60 процентов. Иначе смысла нет».

Маргарет Бурк-Уайт. Рабочий затягивает гайки на корпусе генератора для Днепрогэс. 1930

С ним соглашается жительница Москвы Ольга: «У людей нет понятия. Многие даже за время пандемии маску ни разу не надели, ходили, заражались и заражали других. Добровольной вакцинацию делать нельзя — у нас люди либо из-под кнута прививаются. Ну, либо пряник нужен — призы, к примеру, раздавать, либо деньги платить по опыту других стран».

Согласно имеющимся подсчетам, на сегодняшний день первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили почти 14 млн человек (9,52% населения), оба компонента — чуть более 9 млн (6,17%). Однако для появления коллективного иммунитета в России необходимо привить 60% взрослого населения, или 68−69 млн человек, заявлял в начале года глава Минздрава Михаил Мурашко.