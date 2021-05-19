Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Джек Куэйд рассказал о роли в анимационном сериале «Мои приключения с Суперменом», который будут показывать HBO Max и Cartoon Network. Об этом 19 мая сообщил портал Comicbook.

Актёру задали вопрос о том, получится ли у него совмещать роль Супермена с ролью Хью Кэмпбелла в сатирическом сериале «Пацаны». Куэйд назвал это вызовом, отметив, что его обрадовала возможность сыграть персонажей из разных вселенных.

«Я имею в виду тот факт, что я (участвую — ИА REGNUM) в «Звездном пути», и «Супермене», и в этой сумасшедшей запутанной вселенной, где супергерои реальны и с рождения накачаны наркотиками, чтобы стать сверхлюдьми. Это безумно», — сказал Куэйд.

Напомним, Джейк Куэйд также участвует в проекте анимационного шоу «Звёздный путь: Нижние палубы», озвучивая молодого человека по имени Энсин. Ожидается, что премьера третьего сезона «Пацанов» состоится осенью 2021 года.

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