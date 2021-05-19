Сантьяго, 19 мая, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в юго-восточной части Тихого океана. Об этом сообщает 19 мая Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Tony Webster Побережье Тихого океана. Стена на границе Мексики и США

Как уточняется, эпицентр подземных толчков находился в 3246 километрах к западу от чилийского города Вальдивия, очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях к настоящему времени не поступало. Угроза цунами в связи с землетрясением не объявлялась.