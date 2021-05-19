Магнитогорск, Челябинская область, 19 мая, 2021, 22:54 — ИА Регнум. О задержании жителя города Магнитогорска (Челябинская область), подозреваемого в убийстве на территории садового товарищества, сообщили 19 мая в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Инцидент произошёл накануне, 18 мая. Группа задержания войск Росгвардии отправилась в садовое товарищество, откуда поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации. Охранник садового товарищества указал им на лежащего у проезжей части человека без признаков жизни, на лице которого были гематомы и кровоподтёки, на ногах человека не было обуви.

В мёртвом местная жительница узнала знакомого своего мужа, после чего бойцы Росгвардии направились на поиски предполагаемого убийцы. В одном из домов сотрудники вневедомственной охраны обнаружили мужчину в состоянии опьянения: на его одежде которого имелись бурые пятна, у порога дома стояла обувь, которая, как показала хозяйка дома, не принадлежала ему.

Подозреваемый — 61-летний ранее судимый за причинение смерти по неосторожности магнитогорец — был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где позже дал признательные показания.