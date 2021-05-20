Москва, , 07:39 — REGNUM Проведение массовых развлекательных мероприятий, в том числе последних звонков в школах Москвы находится под запретом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в столичном департаменте образования.

Как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM четкого решения по этому вопросу в столичных школах нет до сих пор. В каких-то образовательных учреждениях от этих праздничных мероприятий решено отказаться, в других решено провести, но с некоторыми ограничениями.

«У нас планируют провести последний звонок, но родителей не пустят. Только учителя и дети. Состоится или нет, пока не знаем, но дети готовятся», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM родительница одного из учеников школы на севере Москвы.

В пресс-службе комплекса социального развития столицы вопрос корреспондента ИА REGNUM относительно возможности и условий проведения последних звонок проигнорировали.

Что касается департамента образования, то в общественной приемной этого ведомства отметили, что проведение массовых мероприятий в учебных заведениях запрещено, но вместе с тем отметили, что проводить или нет последний звонок и звать ли на него родителей учащихся — прерогатива школы.

«Вообще массовые мероприятия запрещены. О допуске родителей решение принимает директор школы. Все массовые мероприятия на территории школ запрещены до 1 января 2022 года», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования.

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