Нью-Йорк, США, , 22:46 — REGNUM Netflix заказал производство шпионского приключенческого сериала, в котором снимется Арнольд Шварценеггер. Об этом 19 мая сообщил портал Deadline.

Стоит отметить, что это шоу в ноябре 2019 года анонсировала компания Skydance TV. Тогда она сообщила, что в сериале, выполненном в формате часовых эпизодов, снимется Моника Барбаро («Хороший коп»).

Сюжет шоу расскажет, как мужчина (Шварценеггер) и его дочь (Барбаро) узнают, что каждый из них в течение многих лет работал оперативником ЦРУ, и понимают, что совсем не знают друг друга. При этом в какой-то момент героям приходится стать партнёрами.

Стоит отметить, что это будет первый крупный проект Арнольда Шварценеггера в индустрии сериалов. Сейчас актёр снимается в фильме «Кунг Фьюри 2», в котором он исполнит роль президента США.

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