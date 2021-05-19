Рамалла , 19 мая, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Около 230 человек погибли от израильских ударов по сектору Газа, сообщает 19 мая телеканал «Аль-Джазира».

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По утверждению телеканала, ссылающегося на структуры здравоохранения Газы, в списках погибших значатся не менее 227 человек.

«Израильские истребители продолжили в среду наносить удары по сектору Газа. Число погибших увеличилось по меньшей мере до 227 человек», — указано в сообщении телеканала.

Уточняется, что среди погибших 64 ребенка и 38 женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем продолжается с 8 мая. ХАМАС производит ракетные запуски по израильской территории, Израиль наносит воздушные и артиллерийские удары.