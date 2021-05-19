Монако, , 22:45 — REGNUM Сегодня, 19 мая, пресс-служба «Монако» в твиттере объявила состав команды на матч финала Кубка Франции против «Пари Сен-Жермен».

Сообщается, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в стартовом составе.

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

«Монако»: Маецки, Сидибе, Марипан, Дисаси, Кайю Энрике, Агилар, Фофана, Тшуамени, Головин, Фолланд, Бен Йеддер.

«ПСЖ»: Навас, Диалло, Керер, Маркиньос, Флоренци, Гей, Данилу, Паредес, Мбаппе, Икарди, Ди Мария.