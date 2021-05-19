Новокузнецк, Кемеровская область, , 22:40 — REGNUM Сегодня, 19 мая, портал Tribuna.com сообщил информацию о том, что новокузнецкий «Металлург» назначил нового специалиста на пост главного тренера команды.

По данным источника, наставником «кузни» в следующем сезоне станет Эдуард Занковец, ранее возглавлявший петербургское «Динамо» на протяжении последних двух лет. В минувшем сезоне «Динамо» под его руководством смогло дойти до полуфинала Кубка Петрова.

«Металлург» не станет продлевать контракт с действующим главным тренером Евгением Попихиным. В прошедшем розыгрыше ВХЛ клуб дошел до финала плей-офф, где уступил «Югре».