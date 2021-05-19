Рейкьявик, , 22:36 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Швеции Анн Линде на полях Арктического совета в Рейкьявике, сообщает 19 мая агентство РИА Новости.

Встреча проходит в закрытом режиме, журналистов попросили удалиться после протокольной съемки.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Лавров принимает участие во встрече глав МИД Арктического совета.

В рамках этого мероприятия ожидается первая встреча главы МИД России с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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