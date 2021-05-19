* NED — запрещённая в России организация

Москва, 19 мая, 2021, 22:30 — ИА Регнум. За то, как российские пранкеры Вован и Лексус разыграли функционеров «Национального фонда в поддержку демократии» (NED — организация, деятельность которой признана нежелательной в РФ), их следует наградить, написала 19 мая в своём Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян.

Федор Бронников. Кулисы цирка. 1859

Симоньян «Я считаю, что за этот разговор Лексусу и Вовану нужно дать Нобелевскую премию мира».

Напомним, Вован и Лексус приняли участие в скайп-конференции, которая проводилась директором NED (организация, деятельность которой признана нежелательной в РФ) Карлом Гершманом для своих сотрудников, под видом «помощника Светланы Тихановской».

Когда «помощника» спросили, чем помочь оппозиционерке и её сторонникам в Белоруссии, он ответил, что помощь нужна, чтобы объединиться с единомышленниками в России. Когда «помощник» добавил, что NED (организация, деятельность которой признана нежелательной в РФ) в России запрещена, руководство организации посмеялось над этим, а Гершман пояснил: «Неважно».

Добавив, что у организации в России нет офиса, он сказал: «У нас нет офисов, так что у них не получится нас вышвырнуть. Но мы поддерживаем очень много групп, и у нас есть очень активная программа по всей стране. Многие из этих групп имеют партнёров в изгнании».

«Помощник Тихановской» спросил, связался ли уже с организацией Леонид Волков, на что Гершман ответил утвердительно.