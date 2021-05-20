Москва, , 09:20 — REGNUM Три онлайн-сервиса Москвы стали лауреатами международной премии German Innovation Award. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В число призеров вошла платформа Московского инновационного кластера, получившая награды сразу в двух номинациях, а также благотворительный сервис портала mos.ru

«Одно из направлений работы — создание для горожан и бизнеса удобных онлайн-сервисов, которые экономят время и помогают в повседневных делах. Востребованность этих сервисов — главный результат для нас. А высокие оценки иностранных специалистов еще раз показывают, что московская цифровая экосистема конкурентоспособна на мировом уровне», — сказала Сергунина.

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