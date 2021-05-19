Казань, , 22:28 — REGNUM Сегодня, 19 мая, портал «Спорт-Экспресс» сообщил, что состав казанского «Ак Барс» в ближайшее время пополнится защитником «Бостона» Стивеном Кэмпфером.

По данным источника, стороны уже договорились о заключении контракта.

В текущем сезоне 32-летний хоккеист принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал в них 5 (2+3) очков при показателе полезности «+3».

В общей сложности на счету Кэмпфера 231 матч в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он смог набрать 39 (15+24) баллов.