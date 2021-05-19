Вашингтон, , 22:28 — REGNUM Американская компания Microsoft прекратит поддержку своего интернет-браузера Internet Explorer летом 2022 года. Об этом сообщила 19 мая пресс-службакомпании.

Согласно объявленным планам, поддержка последней версии Internet Explorer будет прекращена с 15 июня 2022 года. Как пояснили в компании, это связано с переходом функций браузера к приложению Microsoft Edge.

Браузер Internet Explorer был выпущен компанией Microsoft в 1995 году и стал одной из составляющих операционной системы Windows. Разработка новых версий Internet Explorer прекратилась в 2015 году, а основным браузером для новых версий Windows стал Microsoft Edge.