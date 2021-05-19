Нью-Йорк, США, , 22:23 — REGNUM В июне 2021 года HBO Max предложит подписчикам более дешёвый тарифный план. Об этом 19 мая сообщила twitter-страница онлайн-кинотеатра.

Жители США получать доступ к каталогу сервиса, заплатив $10. Тарифный план появится в первую неделю июня, выбравшие его зрители вынуждены будут смотреть рекламу. Отмечается, что при этом они смогут смотреть фильмы WarnerMedia, которые будут выходить одновременно в кинотеатрах и на HBO Max, лишь через 30 дней после премьеры.

https://twitter.com/InsideHBOMax/status/1395055617761554432

Напомним, жители России пока не имеют доступа к HBO Max. Запуск платформу состоялся 27 мая 2020 года. Сейчас стандартную ежемесячную подписку на потоковый сервис жители США могут оформить за $15.

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