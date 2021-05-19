Лампедуза , Италия, , 22:19 — REGNUM Решение суда прекратить дело против Каролы Ракете, капитана корабля, перевозившего нелегальных мигрантов, и решение итальянского государства не преследовать виновных в неповиновении приказам правоохранительных органов подрывают уважение к Италии, написала на своей странице в Twitter в среду, 19 мая, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В Испании перевозчиков мигрантов останавливает армия. В Италии можно нарушать требования береговой охраны, и тебя отпустят на все четыре стороны. Как люди будут относиться к Италии, если государство позволяет так себя унижать?» — отметила она.

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Также Мелони порекомендовала действующему главе МВД Лучане Ламорджезе (которая ранее заявила, что уже встретилась с представителями основных неправительственных организаций, которые специализируются на «спасении» мигрантов), встретиться также и с жителями регионов страны, где страдают от массового нашествия нелегалов.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему.