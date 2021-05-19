Химки, Московская область, , 22:50 — REGNUM Рэпер Баста выпустил клип на песню Knockdown, посвящённую боксу. Ролик доступен на YouTube-канале Gazgolder с 19 мая.

Трек Knockdown приурочен к проведению первого боксерского турнира GazFight. Состязание является проектом Басты — в нём примут участие известные российские боксёры.

Добавим, что турнир GazFight пройдёт 21 мая 2021 года в баскетбольном центре «Химки». В главном бою мероприятия встретятся боксёры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов.

Читайте ранее в этом сюжете: Александр Гудков, Денис Дорохов и Ян Гэ снялись в клипе рэпера Feduk