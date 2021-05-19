Вашингтон, , 22:12 — REGNUM Инвесторы компании CD Projekt из США решили объединить четыре коллективных иска, поданных после провального релиза игры Cyberpunk 2077. Об этом 19 мая сообщил портал Video Games Chronicle.

Отмечается, что был назначен основной истец, и, таким образом, вскоре суд может принять решение по поводу возможного судебного разбирательства. В число объединённых исков вошли два коллективных заявления, авторы которых утверждают, что CD Projekt нарушила законы США, введя инвесторов в заблуждение относительно качества консольной версии Cyberpunk 2077.

Авторы первого иска, поданного в декабре 2020 года, заявили, что разработчики ввели акционеров в заблуждение по поводу того, что Cyberpunk 2077 «практически не воспроизводится» на консолях Xbox или PlayStation предыдущего поколения из-за «огромного количества ошибок». По поводу второго иска CD Projekt заявила, что его содержание идентично первому.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря 2020 года. Через неделю после выхода игры Sony удалила её из магазина PlayStation Store из-за многочисленных жалоб геймеров.

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