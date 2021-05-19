Киев, , 22:09 — REGNUM Эстония стала четвертым государством — членом ЕС, официально задекларировавшим намерение поддержать Украину в приобретении полноправного членства в Евросоюзе, сообщает 19 мая пресс-служба офиса президента Зеленского.

Согласно источнику, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кайя Каллас подписали совместного заявления относительно приоритетных направлений двустороннего сотрудничества, где говорится о поддержке вступления в ЕС. Ранее аналогичные документы подписали представители Литвы, Латвии и Польши.

«В документе указано, что Эстония последовательно поддерживала курс на европейскую интеграцию Украины, она поддерживает реформы, которые Украина осуществляет на этом пути, она готова помогать Украине в выполнении критериев членства», — говорится в комментарии офиса Зеленского.

В заявлении отмечается, что когда Украина будет готова подать заявку на членство в ЕС, Эстония, безусловно, будет поддерживать такую заявку.

ИА REGNUM напоминает, что 17 мая Украина, Грузия и Молдавия подписали документ, который создает формат «Ассоциированного трио» с целью усиления сотрудничества между тремя государствами на пути к членству в ЕС.