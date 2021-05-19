Рим, , 22:04 — REGNUM Если нынешний премьер-министр Италии Марио Драги выдвинет свою кандидатуру на пост президента республики, «Лига» поддержит его, заявил в среду, 19 мая, лидер партии Маттео Сальвини.

Правоцентристская «Лига» входит в состав правящей «широкой» коалиции вместе с еще одной правой партией — «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, а также леволибералами из Демократической партии и популистами из «Движения 5 звезд».

Драги, ранее возглавлявший Центробанк Италии и Центробанк ЕС, стал премьер-министром Италии в феврале 2021 года. Выборы президента страны пройдут в феврале 2022 года. Действующий президент Серджо Маттарелла заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

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Президент Италии формально является главой государства, однако фактически у премьер-министра гораздо больше полномочий. Очередные парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство, должны пройти в Италии в марте 2023 года.