Архангельск, , 22:00 — REGNUM В Архангельской области сократилось сократилось число выявляемых преступлений и упала их раскрываемость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

По данным статистики, за 4 месяца текущего года в регионе было выявлено 5645 преступлений, что на 11,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

«Должностные преступления увеличились на 22,7%. Взяточничество выросло на 8,8%, в основном за счет выявленных фактов получения и дачи взяток в значительном размере; мелкое взяточничество сократилось на 31,3%. Средний размер полученной взятки по оконченным уголовным делам составил 386,3 тысяч рублей. В области выросло также число убийств — на 23,3%, изнасилований — на 18,2%», — сообщили в ведомстве.

При этом раскрываемость преступлений снизилась на 1%. Нераскрытыми остались 756 тяжких и особо тяжких преступлений. Причиной снижения является слабая раскрываемость краж: всего их раскрыто 38,6%, тяжких — 29,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество зарегистрированных в России преступлений в 2020 году выросло на 1%.