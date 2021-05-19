Москва, , 21:58 — REGNUM Заслуженная артистка РСФСР, актриса и радиоведущая Галина Новожилова скончалась на 99-м году жизни. Об этом сообщили 19 мая в Российском академическом молодёжном театра (РАМТ), где актриса работала с 1945 по 2003 год.

Причина смерти артистки не называется. Отмечается, что о дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Галина Новожилова родилась 28 ноября 1922 года. После окончания Московской театральной студии пришла в Центральный детский театр (ныне — РАМТ) и сразу стала его ведущей актрисой. За многие годы работы в театре сыграла более 60 ролей, а также снималась в кинофильмах, среди которых «Такая короткая долгая жизнь», «Белая лошадь — горе не моё», «Пушкинские сказки», «Слёзы капали» и другие.

Кроме этого, Новожилова озвучивала такие картины, как «Конёк-Горбунок», «Двенадцать месяцев», «Дюймовочка», «Муравьишка-хвастунишка», «Чудесный колокольчик». Была ведущей программ «С добрым утром!» и «Пионерская зорька» на Всесоюзном радио.