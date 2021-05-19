Киев, , 21:57 — REGNUM Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом теоретически может состояться в июне 2021 года, заявил в эфире украинского телевидения 19 мая заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.

Жовква отметил, что в июне президент США будет находиться с рабочим визитом в Европе. Впрочем, из его слов понятно, что никаких конкретных договоренностей между Киевом и Вашингтоном в настоящий момент нет.

«График президента Байдена в турне по Европе еще определяется… Безусловно, если такая возможность появится в графиках обоих президентов, такая встреча обязательно состоится», — сказал Жовква.

ИА REGNUM напоминает, что ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев 6 мая стороны обсудили вопрос возможной встречи президентов. Ермак отметил, что нет конкретной даты, но есть все основания полагать, что встреча президентов «вскоре состоится», поскольку, по его словам, есть заинтересованность на высоком уровне. Также напомним, что в Киеве рассчитывали увидеть Байдена на праздновании 30-летия независимости.