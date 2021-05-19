Москва, , 21:54 — REGNUM Сегодня, 19 мая, портал «РБ Спорт» сообщил о сорвавшемся переходе бывшего полузащитника московского «Спартака» Аяза Гулиева в «Ростов». Стороны не смогли согласовать условия контракта.

По данным источника, к 24-летнему футболисту интерес также проявляет грозненский «Ахмат».

Напомним, что Гулиев не включался в заявку на официальные матчи «Спартака» с ноября 2019 года, а в конце сезона 2019/2020 он был отправлен во вторую команду из-за конфликта с главным тренером. В том сезоне он провел 11 безрезультативных матчей за «красно-белых».