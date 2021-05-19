Анкара, 19 мая 2021, 21:54 — REGNUM Отмена проведения в Турции этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» и финального матча Лиги чемпионов по футболу имеет политические причины, заявил 19 мая турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган, передаёт TRT.
Глава Турции прокомментировал решение об отмене на территории страны соревнований в ходе встречи с представителями молодёжи:
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, об отмене проведения гонок в Турции стало известно неделю назад. Затем, ещё через два дня, УЕФА объявил, что переносит финал Лиги чемпионов из Стамбула в Порту (Португалия). Это сделано из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Турции.
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