Лондон, , 21:53 — REGNUM Студия Supermassive Games объявила, что 27 мая 2021 года она выдаст больше информации о третьей игре антологической серии Dark Pictures Anthology. Тизер-трейлер был опубликован 19 мая на YouTube-канале компании Bandai Namco.

House of Ashes предложит геймерам новую историю, которая будет кардинально отличаться от тех, что были рассказаны в двух предыдущих играх. Действие будет происходить в 2003 году, во время войны в Ираке.

Сюжет расскажет о военном подразделении вооружённых сил США, которое подверглось обстрелу иракских войск. В результате землетрясения обе стороны попадут в руины древнего шумерского храма, главным героям придётся выживать в ужасающем подземном мире.

Напомним, первая игра серии Man of Medan вышла 30 августа 2019 года, релиз второй — Little Hope — состоялся 30 октября 2020-го. Дата выхода House of Ashes пока не определена.

Читайте ранее в этом сюжете: Призраки из игры Phasmophobia стали сильнее и умнее