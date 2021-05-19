Астрахань, , 21:49 — REGNUM В Астраханской области 19 мая два человека госпитализированы в состоянии средней тяжести, пострадав во время бури. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Около 17:00 по местному времени в регионе начались порывы ветра до 20 метров в секунду и пыльная буря.

Зарегистрированы частичные отключения электроэнергии в Лиманском, Харабалинском, Икрянинском районах, под отключение попало более 300 частных домовладений и 15 многоквартирных жилых домов, всего без электроэнергии находятся около четырёх тысяч человек.

В восстановительных работах задействованы 40 бригад — 138 человек и 50 единиц техники от ПАО «Россети Юг Астраханьэнерго». Организовано оповещение население области.

Синоптики предполагают, что пыльная буря должна закончиться после 22:00, скорость ветра снизится до 7−12 метров в секунду.