Москва, , 22:05 — REGNUM TikTok-дом Dream Team House покинут четыре участника. Информация об этом появилась в историях Instagram-аккаунта блогера Дани Милохина.

Он опубликовал видеоролик, в котором разные участники проекта закадровым голосом говорят, что Dream Team House «ждут большие перемены». «…начнём с первой — нас покидает сразу четыре участника. Совсем скоро вы всё узнаете…» — сообщают они.

Ранее блогер Олег Романенко ушёл из проекта Dream Team House. «Я не могу дальше с моими ДТХ (Dream Team House). Они подарили мне всё, что я сейчас имею. Но не всё, что мне необходимо иметь», — объяснил он своё решение.

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