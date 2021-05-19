Киев, , 21:44 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Украины установила результаты дополнительных выборов в Верховную раду в 87-м мажоритарном округе (ивано-Франковская область Украины).

Соответствующее постановление члены ЦИК утвердили сегодня, 19 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным комиссии, победителем выборов в этом округе стал кандидат от «Слуги народа», спортсмен-силач, обладатель титула «Самый сильный человек мира» 2004 года Василий Вирастюк, который набрал 14,7 тыс. голосов. Его конкуренты, кандидаты от партии «За будущее» Александр Шевченко и от ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, получили поддержку в 13,9 тыс. и 13,4 тыс. голосов соответственно.

В решении подчеркивается, что результаты установлены без учета данных голосования на шести избирательных участках округа, голосование на которых ЦИК признала недействительным из-за многочисленных нарушений.

Напомним, что 5 мая ЦИК Украины отказалась регистрировать Вирастюканародным депутатом Украины. Как тогда заявили в комиссии, причина отказа — решение суда об отмене результатов выборов в одномандатном избирательном округе № 87, которое лишает ЦИК оснований для регистрации Вирастюка. Граждане страны, комментируя это решение, сошлись во мнении, что «хватит клоунов, перебор!»