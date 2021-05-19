Москва, , 21:41 — REGNUM Мандат Сил для Косово (KFOR), как и гражданского присутствия в лице Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) действует до тех пор, пока его не отменит СБ ООН. Об этом говорится в дополнении к комментарию официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу возможного ухода Сил для Косово с территории южного сербского края, направленном в редакцию ИА REGNUM 19 мая.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что по разведывательной информации, которой он располагает, одно из влиятельных государств мира в скором времени потребует ухода Сил для Косово из южного сербского края. На брифинге официального представителя МИД РФ 13 мая корреспондент ИА REGNUM спросил у Захаровой, как Россия относится к возможности прекращения международной миротворческой миссии в Косово и Метохии.

«Международно-правовыми рамками Сил для Косово (СДК, KFOR) является резолюция Совета Безопасности ООН 1244, принятая 10 июня 1999 года на основе главы VII Устава ООН. В соответствии с этим документом СДК были развернуты на год «…с последующим продлением, если только Совет Безопасности не примет иного решения». Никаких обращений на этот счет к нам не поступало», — уточнил Департамент информации и печати МИД России.