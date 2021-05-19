Лос-Анджелес, США, , 21:38 — REGNUM В сеть выложили новый трейлер сериала «Локи» от Marvel и Disney Plus. Ролик был опубликован 19 мая на YouTube-канале портала IGN.

В новом видео показано, как после побега в кинокомиксе «Мстители: Финал» Локи оказывается в штаб-квартире Управления отклонениями во времени, теряет одежду и надевает костюм арестанта. Бог хитрости не верит в силу схвативших его людей до того момента, пока на его глазах другого узника не распыляют на атомы.

Напомним, премьера «Локи» состоится на сайте Disney Plus 9 июня 2021 года. Главную роль в сериале исполнил Том Хиддлстон.

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