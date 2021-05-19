Милан, Италия, , 21:35 — REGNUM

Власти североитальянского региона Ломбардия (Милан) запросили у профильных благотворительных организаций данные о количестве бездомных, чтобы организовать для них вакцинацию от коронавируса, заявил в среду, 19 мая, советник региональной администрации Марко Сальмоираги.

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В ближайшие недели местные власти аналогичным образом постараются организовать вакцинацию для нелегальных мигрантов, добавил он.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно AstraZeneca. Тем не менее, многие граждане отказывались от использования этой вакцины. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 19 мая, в Италии умерли 124 646 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 149 (днем ранее — на 201). Число подтвержденных носителей выросло на 5506 (днем ранее — на 4452). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 172 525 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 306 730 человек — на 8578 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 9 127 001 человек, что составляет 15,15% населения Италии.