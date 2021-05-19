Москва, , 22:05 — REGNUM Рэпер Feduk выпустил клип на песню «Бэнгер». Ролик доступен с 19 мая на YouTube-канале исполнителя.

В видео снялись популярные артисты и блогеры в роли персонажей сказки «Буратино». Среди них — TikTok-блогер Ян Гэ, комик Денис Дорохов, участники группы Cream Soda Илья Гадаев и Дима Нова, шоумен Александр Гудков и многие другие.

В конце апреля Feduk выпустил клип на песню «Водолей». В съёмках ролика приняла участие девушка рэпера Александра Никонова.

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