Вашингтон, 19 мая, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Соединенные Штаты отказались от санкций в отношении оператора газопровода «Северный поток — 2», сообщает 19 мая Bloomebrg со ссылкой на направленный в Конгресс доклад Госдепартамента страны.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

Администрация президента США Джо Байдена решила не вносить в санкционный список оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Данное решение принято в интересах национальной безопасности, указали источники.

Напомним, накануне издание Axios указало, что ради «национальных интересов США» Вашингтон не собирается трогать компанию Nord Stream 2 AG, практически отвечающую за проект.

Данное решение, скорее всего, указывает на нежелание администрации Байдена портить отношения с Германией из-за российского газопровода, добавило издание.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствуют строительству газопровода, так как американцы хотят продавать Германии свой сжиженный газ. Тем не менее германские власти пока отбиваются от давления США и поддерживают проект.