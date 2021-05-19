Пекин, 19 мая 2021, 21:33 — REGNUM Запуск китайского грузового космического корабля «Тяньчжоу-2» отложен по техническим причинам, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.
Этот запуск должен будет стать первым полетом космического грузовика к базовому модулю китайской орбитальной станции.
Напомним, запуск должен был состояться 19 мая в 20:00 мск.
«По информации китайской программы пилотируемых полетов, запуск грузового корабля «Тяньчжоу-2» перенесен по техническим причинам, о новом времени запуска будет сообщено дополнительно», — указано в сообщении агентства Синьхуа.
Китайский грузовой космический корабль «Тяньчжоу» совершил свой первый полет в апреле 2017 года. Космический грузовик способен доставить на орбиту 6,5 тонн полезного груза.
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