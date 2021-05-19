Лондон, , 21:33 — REGNUM Сегодня, 19 мая, вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак высказался касательно своих планов на будущее.

«АПЛ — интересная лига. Мне нравится эта идея, я из тех, кто любит новые вызовы. Но, как я уже говорил, я семь лет в «Атлетико», прошло много времени. Я счастлив здесь и не знаю, что будет дальше.

В этом году мы боремся за титул, а именно это мне и нужно. Мне нужно, чтобы моя команда была достаточно хороша для борьбы за титул», — приводит слова словенского голкипера портал Goal.com.

Ранее в СМИ сообщалось, что представители Облака ведут работу над его переходом в один из клубов первой шестерки чемпионата Англии.