Нью-Йорк, США, , 21:27 — REGNUM Потоковый сервис Peacock заказал производство нового сериала по книгам писательницы Мишель Рид «Академия Вампиров». Об этом 18 мая сообщил портал TVLine.

В качестве продюсеров, шоураннеров и сценаристов шоу выступят Джули Плек, создавшая сериал «Дневники вампира» и Маргарит Макинтайр, исполнившая в нём роль шерифа Элизабет Форбс. Пока Peacock не назвал сроки премьеры.

Напомним, по циклу романов «Академия вампиров» режиссёр Марк Уолтерс в 2014 году снял одноимённый полнометражный фильм. В центре повествования находятся девочки-подростки Роуз и Василиса, решившие сбежать из академии вампиров после получения предупреждения.

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