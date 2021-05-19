Москва, , 21:23 — REGNUM Российский истребитель Су-27 произвел сопровождение стратегического бомбардировщика В-52Н ВВС США, приблизившегося к границам России над Балтикой, сообщает 19 мая пресс-служба Западного военного округа.

Воздушный объект, идущий к границам РФ, был обнаружен средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря.

После этого в воздух был поднят истребитель Су-27 дежурных сил ПВО Балтийского флота.

«Летчик российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н командования глобальных ударов ВВС США и сопроводил ее над акваторией Балтийского моря», — указано в сообщении ЗВО.

Добавляется, что после разворота иностранного самолета Российский истребитель сопровождал бомбардировщик США до тех пор, пока он не изменил курс и не начал уходить от границ РФ.

Нарушения российской границы допущено не было.

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