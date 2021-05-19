Вашингтон, , 22:03 — REGNUM Американская первица Кэти Перри тайно вышла замуж за актёра Орландо Блума. Об этом сообщил их общий друг, телеведущий Бобби Бонс в видеоинтервью изданию Us Weekly.

По словам Бонса, свадьба уже прошла, но телеведущий на ней не присутствовал. «Она (свадьба) была такой маленькой, что я не был приглашён. Я, конечно, понимаю, почему так получилось, но всё же я немного ревную», — сообщил он.

ИА REGNUM напоминает, что Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри ещё в 2019. Однако из-за пандемии пара откладывала дату свадебной церемонии.

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