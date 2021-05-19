Белград, , 21:22 — REGNUM МИД Сербии срочно отозвал главу своего диппредставительства в Польше Николу Зуровца из-за того, что тот принял решение без консультаций с министерством и сорвал запланированный на 20 мая официальный визит министра Николы Селаковича в Варшаву.

Посол накануне приезда главы сербского дипломатического ведомства в Польшу подписал письмо в поддержку польского ЛГБТ-сообщества и этим вызвал отрицательную реакцию консервативной Варшавы, говорится в официальном сообщении МИД Сербии.

Кроме посла Сербии Зуровца, письмо подписали послы еще 40 иностранных государств.