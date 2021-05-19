Санкт-Петербург, 19 мая, 2021, 21:28 — ИА Регнум. В Петербурге второй вечер подряд бушует шторм, сопровождаемый ливневыми дождями. Вновь падают деревья и плохо закрепленные конструкции, уже известно как минимум об одном пострадавшем.

Дарья Драй ИА REGNUM Техника МЧС

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Как отметили 19 мая в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, по данным на 21:00 мск, порывы ветра достигают 15−18 м/с. «Пострадал один человек. Повреждены три легковых автомобиля», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Пожарно-спасательные подразделения уже совершили 75 выездов, из них 52 связаны с падением деревьев, 23 — с угрозой падения слабо закрепленных конструкций и элементов кровли.

Напомним, вечером 18 мая в результате шторма в Петербурге упало 161 дерево, сорванная кровля травмировала четверых человек, двое из них оказались в больнице. Были повреждены 14 автомобилей.