19 мая 2021 | Время чтения 4 мин

На Украине обсудили сообщение министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко о том, что украинское правительство одобрило концепцию государственной программы по развитию и функционированию украинского языка, предусматривающую «мягкую украинизацию».

Оксана Переможенко, , 21:57 — REGNUM Украинское правительство одобрило концепцию государственной программы по развитию и функционированию украинского языка, предусматривающей «мягкую украинизацию». Об этом 19 мая написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем телеграм-канале.

Гоголь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что программа, которая рассчитана на 2022−2030 годы, будет способствовать постепенному изменению отношения к украинскому языку людей, разговаривающих на других языках.

Документ предусматривает: обязательное использование государственного языка работниками органов власти и местного самоуправления во время выполнения ими своих обязанностей, недопущение его (украинского языка) дискриминации; запуск курсов по изучению украинского языка; улучшение качества преподавания украинского языка в учебных заведениях; поддержку и популяризацию украинского языка за рубежом; содействие проведению научных исследований в сфере украинского языкознания и социолингвистики и украинского жестового языка; стимулирование украиноязычного дубляжа произведений классики мирового кинематографа; поддержку книгоиздательского дела на Украине.

«Мы в министерстве культуры и информационной политики придерживаемся именно мягкой украинизации, которая будет иметь долговременный эффект», — отметил Ткаченко.

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Первый независимый». Многие отметили, что если раньше (до событий 2014 года) могли переходить в разговоре на украинский язык, слушать украинские песни, то теперь принципиально из-за навязывания украинского языка говорят только на родном русском языке и испытывают отвращение к украинскому языку.

«Правительство продержится 9 лет…» — задумался Vadim B.

«С такой медициной некому говорить будет через 9 лет», — пишет Sergey L.

«Чем больше меня украинизируют, тем вызывают во мне обратную реакцию… Теперь всегда и везде говорю только на русском…» — написала Елена М.

«Поддерживаю. Раньше вышивала рушники на свадьбы друзьям, потом их детям… Отучили с 2014 года, даже в орнаментах нашей части страны», — ответила Viktori2611 на реплику Елены М.

«Я думала, только у меня обратная реакция на украинизацию! А нет! Похоже, нас много», — также ответила Эля Р. на реплику Елены М.

ТВ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да, чем больше патриот, тем дальше он уезжает от Украины. А самые большие патриоты в США, Канаде и Австралии, а ещё в Южной Америке», — добавил YuP.

«Принципиально стала разговаривать на русском языке, хотя раньше и книги читала на украинском, и вышиванки вышивала, а теперь отвернуло — не надо меня через колено ломать!» — написала Irina F.

«Больше нечем заняться, задолбали… Некому будет говорить с их реформами. Оплати за один газ — и пенсии нет, что мне даст украинский, английский, хоть китайский, кто ответит?.. Не воруйте, не продавайте Украину, и все заговорят на украинском языке. Сейчас это никому не нужно, через время нормального правительства все будут знать украинский язык. Сколько будут народ мутить, (реформаторы) блин!» — написала ВАЛЕНТИНА.

«Задолбали вы этим языком! До 2014 года все друг друга понимали и не было никаких проблем! И в конституции ясно написано, что украинский является государственным языком. Петя (Порошенко — О. П.) всунул своё поганое рыло, куда только оно влезло, и всё пере*рал…» — пишет Николай К.

«Курсы нужно открыть «по забыванию родного языка», отказаться от родственников и предков. А может, всем и веру поменять?..» — спросил Figaro.

«Эти тупые безмозглые дебилы не могут понять, что 95% иноязычных уважают и давно приняли государственный украинский язык. А проблема в дебилах, которые хотят, чтоб и вода в унитазах пела на мови», — отметил Никитенко Н.

«Они осквернили украинский язык просто. Но ничего плохого в нем нет. Знал одного алжирца, очень ему звучание нравилось украинского. Сказал, похож на итальянский. Один из самых красивых языков мира, сказал. Это было давно, ещё до Ющенко, но сейчас у меня тоже некая неприязнь к тем, кто на украинском разговаривает. К песням отвращения нет», — пишет Alex Dy Kil.

Настоящий украинский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Естественно, пока хунта у власти, нас опопуасивают по полной программе, чтоб мовкали только между собой и не дай Бог не использовали русский как язык международного общения. У нас только один выход — убирать холуйскую власть», — написала Татьяна.

«Принимая такие законы, никакой Донбасс им не светит, а уж Крым тем более. Похоже, эту власть устраивает противостояние в виде гражданской войны — под это дело многое списать можно!» — подытожил ELK90.

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