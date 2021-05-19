Больцано, Италия, , 21:20 — REGNUM

В среду, 19 мая, в пяти (из 21) регионах Италии не понадобилось переводить в палаты интенсивной терапии ни одного носителя коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения.

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Речь о таких регионах, как Марке, Базиликата, Молизе, Валь д'Аоста и Больцано.

По данным на 19 мая, в Италии умерли 124 646 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 149 (днем ранее — на 201). Число подтвержденных носителей выросло на 5506 (днем ранее — на 4452). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 172 525 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 306 730 человек — на 8578 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 9 127 001 человек, что составляет 15,15% населения Италии.