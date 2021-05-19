Рим, , 21:16 — REGNUM Единое детское пособие для семей, в которых родился третий ребенок, будет выплачиваться по повышенной ставке и для первых двух детей, заявила в среду, 19 мая, министр по делам семьи Елена Бонетти.

Она отметила, что подобный механизм используется во Франции. Объединенные повышенные выплаты начнут перечисляться в июле 2021 года.

В 2020 году в Италии был зафиксирован рекорд смертности (за все годы после Второй мировой войны) и антирекорд рождаемости (за все время наблюдений). Число умерших превысило число родившихся почти вдвое.