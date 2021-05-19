19 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Ирина Инашвили, , 22:07 — REGNUM Заявления недавно вступившего в грузинскую политику бизнесмена Левана Васадзе о необходимости не только урегулирования отношений с Россией, но и перехода от состояния вражды к дружбе, вызвали бурные споры на страницах соцсетей и в обществе.

Россия Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как выяснилось, у позиции Васадзе, учредившего в Грузии общественное движение «Эри», который хотя и именует Россию «оккупантом» 20% территорий страны, но считает необходимым прямой диалог с ней, оказалось немало сторонников.

«Левану Васадзе припоминают, что он сказал, якобы воссоединение грузин произошло в Российской империи. Тогда, в начале 19-го века, нас было до 800 тысяч, и если бы все шесть грузинских государств стояли вместе и стояли на пути усиления, мы все же были обращены в три империи. Если бы нас интегрировали в южную империю, случилось бы то, что произошло с месхами, которые полностью отуречены. Если бы во время монгольского нашествия нас объединили монголы, мы тогда, наоборот, были едины, и в это единство внесли раскол. Но нельзя подходить к истории только односторонне… Делать выбор часто приходится между плохим и худшим. Можем ли мы в плохой ситуации повернуть дело в свою пользу? Да. И это сделал Илья Чавчавадзе»,

— пост такого содержания на странице сторонников общественного движения Левана Васадзе «Эри» в соцсети Facebook опубликовал один из его вероятных сторонников, а возможно, и соратников, Т.П.

Шиллинговский Павел Александрович. Грузия. 1930

По его же мнению:

«В Российской империи после Георгия Брцкинвале (Блистательного) стало возможно то, что народ не утратил фундаментальную культуру и противостояния культур в империи не было, к тому же физически народ был вместе, и не было перманентных набегов со стороны соседних народов и междоусобиц…»

Среди комментариев немало негативных оценок того, что дала Грузии обретенная 30 лет назад независимость.

«С 1989 года мы обрели свободу и какие итоги имеем в 2021 году? Проданные, разоренные, оплеванные, изнасилованные, развращенные, безбожные грузины, хотя бы сейчас возьмитесь за ум, прекратите кусаться, кричать. Объединимся все вместе», — написала пользователь Л.Ц.

Были и ярые противники курса на восстановление дружеских отношений с Россией, которым пользователь Л.Г. ответила ироничной репликой:

«Да что вы говорите?! Без России же нас в роскоши содержат. Тогда у нас был один начальник, а сейчас все, кого мать прокляла, стали нашими хозяевами».

За Левана Васадзе и его политические убеждения вступился еще один пользователь, Р.А.

«Очень жалко смотрятся эти либерал-демократы. Настолько взбудоражены, что человек еще даже не вступил в политику, а они уже что вытворяют! Не сумели даже просто проигнорировать его. Что касается Васадзе, он сказал правду. Оставим историю в покое и посмотрим на сегодняшнюю реальность. Кто откровенно хочет спасения Грузии, ему все равно, какая страна нас спасет, и не имеет значения, Россия это будет, Турция, Америка, Германия или Иран, главное, чтобы была реальной. А у кого мозгов в голове нет, тот твердит о прозападности, о Западе, который уже 30 лет только использует нас, а мы ему вообще безразличны», — констатировал Р.А.

Грузинский парламент Berdo Maghularia

«Да, мы должны говорить с Россией, потому что она нам нужна, а мы нужны ей», — подчеркнул Р.А.

Продолжая спор с «прозападниками», он пояснил, что идеология либерал-демократов и Запада в том, чтобы «Грузия не разговаривала с Россией, а Запад таким образом в лице Грузии не потерял вассала и безобидную собаку, которая, когда понадобится, нападет на Россию, а в результате погибнут грузинские парни. Вот именно за это и борются, чтобы мы не вели никакой диалог с Россией».

А пользователь З.А. считает, что «сейчас для Грузии жизненно важно примирение с Россией, диалог с ней. Иначе возвращение территорий — это только мечта». Фактически он повторил то, что в своем программном выступлении на акции 16 мая в Тбилиси заявил Леван Васадзе.