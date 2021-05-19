Рим, , 21:09 — REGNUM

По данным на вечер среды, 19 мая, в Италии умерли 124 646 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 149 (днем ранее — на 201), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Число подтвержденных носителей выросло на 5506 (днем ранее — на 4452).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 172 525 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 306 730 человек — на 8578 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 9 127 001 человек, что составляет 15,15% населения Италии.