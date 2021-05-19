Минск, , 21:09 — REGNUM Подписанный 9 мая Александром Лукашенко декрет №2 «О защите суверенитета и конституционного строя» не противоречит конституции, но дополняет её. Об этом 19 мая заявил глава администрации президента Игорь Сергеенко, представляя этот документ в палате представителей Национального собрания республики.

Генерал госбезопасности Сергеенко прокомментировал также текущий момент, разъяснив пропагандистам: «Вы видите, знаете, что происходит вокруг Белоруссии. В прошлом году какие события, какая военно-политическая обстановка в целом развивается и складывается вокруг нашей страны. Риски, угрозы не уменьшаются, а, наверное, приобретают особую остроту. И свидетельством тому являются результаты проведенных нашими спецслужбами и правоохранительными органами ряда мероприятий по пресечению готовящихся действий террористического характера. Также буквально недавно были продемонстрированы фильмы о готовящемся заговоре со стороны отдельных лиц. Их деятельность была вскрыта, локализована. Наверное, впервые в истории суверенной Белоруссии речь идет о таких серьезных готовящихся преступлениях».

Сергеенко отметил, что не исключена возможность осуществления таких действий иными лицами. Из сообщения госинформагентства БелТА не ясно, о каких лицах идёт речь.

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"Соответствующая работа проводится. Поэтому угрозы вполне реальные. По инициативе президента разрабатывался этот декрет в довольно сжатые сроки на профессиональной основе с учетом реалий сегодняшнего дня, требований законодательства, Конституции. Все предложения, требования учтены. Тем более этот декрет будет использован только в случае одной ситуации, которую мы просто обязаны не допустить, — поведал Сергеенко. — Вы знаете — ситуация стабилизирована. Но тем не менее риски сохраняются. Многие угрозы носят достаточно скрытый характер. Но для этого у нас в стране есть подготовленные люди, специалисты, которые занимаются на стадии выявления, подготовки возможных провокаций, преступлений. Вы видите, что происходит в соседних странах. И террористические акты, захваты заложников, различного рода провокации. Вот последние события в Казани. Поэтому нужно быть готовыми к отражению любых провокаций и пресечению любых посягательств на наш конституционный строй, на жизнь главы государства, высших должностных лиц».

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